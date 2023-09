Il Napoli domani sarà in campo a Marassi per affrontare il Genoa in vista della quinta giornata di Serie A. Garcia che ritrova Politano, uscito malconcio dalla prima sfida con la Nazionale, ma - come preannunciato dal tecnico francese - ha recuperato e sarà a disposizione. Out invece Gollini e Demme che oggi hanno lavorato a parte a Castel Volturno. Ecco i convocati:



PORTIERI: Idasiak, Contini, Meret.



DIFENSORI: Di Lorenzo, Juan Jesus, Mario Rui, natan, Olivera, Ostigard, Rrahmani, Zanoli.



CENTROCAMPISTI: Anguissa, Cajuste, Elmas, Gaetano, Lindstrøm, Lobotka, Zielinski.



ATTACCANTI: Kvaratskhelia, Osimhen, Politano, Raspadori, Simeone, Zerbin.