In questi giorni di sosta per le Nazionali Gattuso ha potuto ritrovare alcuni infortunati. Si tratta di Petagna, Lobotka e Rrahmani che sono tornati ad allenarsi in gruppo e oggi saranno in panchina per l'impegno contro il Crotone. Non sarà della partita, invece, Demme che ha riportato un'infiammazione al tendine tibiale posteriore della gamba sinistra. Questi i convocati del Napoli per la sfida di oggi:



Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Hysaj, Maksimovic, Manolas, Mario Rui, Rrahmani, Lobotka, Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Lozano, Politano, Insigne, Mertens, Osimhen, Petagna, Cioffi (maglia 58), Zedadka (maglia 3), Costanzo (maglia 38).