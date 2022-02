Domani alle 15 il Napoli scenderà in campo contro il Venezia. Sfida importante per proseguire nella lotta al vertice, tra sogno scudetto e obiettivo rientro in Champions League. Spalletti rinuncerà ancora a Koulibaly e Anguissa, impegnati in Coppa d'Africa. Non potrà contare neanche su Tuanzebe (infortunato), Ounas (alla ricerca della miglior condizione) e Lozano (out per 1-2 mesi). Ecco i convocati:



Meret, Ospina, Marfella, Di Lorenzo, Juan Jesus, Ghoulam, Malcuit, Mario Rui, Rrahmani, Zanoli, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski, Insigne, Mertens, Osimhen, Petagna, Politano.