Questa sera Napoli e Atalanta si sfideranno in vista della sedicesima giornata di Serie A allo Stadio Maradona di Fuorigrotta. Emergenza infortuni per Luciano Spalletti. Solo due centrali di ruolo presenti, ovvero Juan Jesus e Rrahmani, così ecco che arriva dalla Primavera la prima chiamata per Balla Moussa Mané, difensore classe 2003 proveniente dal Bari. I convocati azzurri:



Ospina, Meret, Marfella, Di Lorenzo, Juan Jesus, Ghoulam, Malcuit, Mario Rui, Rrahmani, Mane Balla Moussa (numero 55), Demme, Elmas, Lobotka, Zielinski, Lozano, Mertens, Ounas, Petagna, Politano.