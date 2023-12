Napoli chiamato a reagire oggi alle 18:30 quando affronterà il Monza al Maradona in occasione della 18ª giornata di Serie A. Mazzarri dovrà fare i conti con l'emergenza tra infortuni e squalifiche perdendo giocatori importanti. Mancheranno, infatti, Osimhen e Politano per i rossi rimediati con la Roma nell'ultimo turno di campionato, out anche Natan, Olivera e Demme per infortunio. Ci saranno anche calciatori a mezzo servizio, come Lindstrom e Lobotka (entrambi non al meglio). Chiamato il classe 2005 D'Avino dalla Primavera. Ecco i convocati:



PORTIERI - Contini, Gollini, Idasiak, Meret.



DIFENSORI - D'Avino, Di Lorenzo, Juan Jesus, Mario Rui, Ostigard, Rrahmani, Zanoli.



CENTROCAMPISTI - Anguissa, Cajuste, Gaetano, Lindstrom, Lobotka, Zielinski.



ATTACCANTI - Kvaratskhelia, Raspadori, Simeone, Zerbin.