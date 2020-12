Domani sera il Napoli scenderà in campo per affrontare l'AZ Alkmaar per la quinta giornata di Europa League. Gli azzurri sono in partenza per l'Olanda ed ecco diramata la lista dei convocati:



Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Koulibaly, Maksimovic, Manolas, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Lozano, Mertens, Petagna, Politano, Insigne.



Assente Osimhen, ancora alle prese con l'infortunio alla spalla, Hysaj e Rrahmani, precedentemente positivi al Covid-19 ma pronti in questi giorni per il rientro in gruppo.