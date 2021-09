Domani ci sarà la prima gara del Napoli in Europa League. Gli azzurri affronteranno la trasferta di Leicester e scenderanno in campo alle 21 al Leicester City Stadium. Recuperato in extremis Insigne che è pronto per partire con i compagni, ma sarà fuori Mario Rui, alle prese con la botta rimediata contro la Juventus. Out anche Meret, Lobotka e Demme (ancora infortunati), Mertens (alla ricerca della miglior condizione) e i fuori lista Marfella e Ghoulam. Ecco i convocati:



Ospina, Boffelli (portiere, 2004), Idasiak (portiere, 2002), Di Lorenzo, Juan Jesus, Koulibaly, Malcuit, Manolas, Rrahmani, Zanoli, Anguissa, Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski, Insigne, Lozano, Osimhen, Ounas, Petagna, Politano.