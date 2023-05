Ci sarà - come da pronostico - pure Kvicha Kvaratskhelia nell'attesissima sfida delle 18 tra Napoli ed Inter: un match che a livello di classifica interessa principalmente all'Inter, a caccia dei punti necessari per blindare aritmeticamente la partecipazione alla prossima Champions League, ma che ha assunto una valenza particolare anche per lo strano clima che si respira nella città campione d'Italia a causa delle tante incognite sul futuro di Luciano Spalletti.



Per l'occasione, contro la sua ex squadra, il tecnico di Certaldo schiererà la migliore formazione possibile e ne farà parte pure il campione georgiano, che ha completamente superato la contusione che gli aveva impedito di allenarsi col resto del gruppo nella giornata di venerdì e che risulta regolarmente nella lista dei convocati per l'appuntamento al "Maradona" delle 18 di oggi. Torna a vedersi, dopo un'assenza di un mese, pure Mario Rui. Questo l'elenco completo dei giocatori selezionati da Spalletti per la sfida contro l'Inter:



PORTIERI: Gollini, Marfella, Meret



DIFENSORI: Bereszynski, Di Lorenzo, Juan Jesus, Minjae Kim, Mario Rui, Mathias Olivera, Leo Ostigard, Amir Rrahmani, Zedadka.



CENTROCAMPISTI: Anguissa, Demme, Elmas, Gaetano, Lobotka, Ndombele, Zerbin, Zielinski.



ATTACCANTI: Kvaratskhelia, Osimhen, Politano, Raspadori, Simeone.