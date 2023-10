Rudi Garcia ha diramato la lista dei convocati per la partita di stasera contro la Fiorentina e nell'elenco non figura nessuno dei tre calciatori ai box: Rrahmani, Juan Jesus e Gollini non recuperano per il match del Maradona e sono fuori dalla lista. Di seguito i convocati azzurri.



I CONVOCATI: Meret, Contini, Idasiak, Di Lorenzo, Olivera, Mario Rui, Ostigard, Natan, Zanoli, D'Avino, Anguissa, Demme, Elmas, Gaetano, Lobotka, Lindstrom, Cajuste, Zielinski, Kvaratskhelia, Osimhen, Politano, Raspadori, Simeone, Zerbin