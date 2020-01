Meret c'è, Koulibaly no: queste le decisioni ufficiali di Gattuso per la Coppa Italia. Di seguito l'elenco dei convocati del Napoli per il match contro il Perugia: Meret, Ospina, Karnezis, Mario Rui, Luperto, Di Lorenzo, Hysaj, Manolas, Tonelli, Demme, Allan, Fabian, Elmas, Zielinski, Gaetano, Callejon, Llorente, Lozano, Insigne, Younes, Milik.