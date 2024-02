Convocati Napoli: Ngonge e Cajuste saltano il Sassuolo

Iltorna in campo per affrontare ilnel(mercoledì 28 febbraio, ore 18) ecerca il primo successo sulla panchina azzurra dopo i due pareggi ottenuti in UEFA Champions League contro il Barcellona (andata degli ottavi di finale) e in campionato contro il Cagliari (26esima giornata).Il gruppo a disposizione del tecnico è al completo, eccezion fatta per due giocatori che non rientrano nell'elenco dei convocati per la partita del Mapei Stadium di Reggio Emilia:, che ha proseguito il lavoro personalizzato in palestra, e, che ha fatto terapie in seguito a un risentimento muscolare accusato ieri in allenamento.: Meret, Gollini, Contini.: Di Lorenzo, Mazzocchi, Mario Rui, Natan, Ostigard, Juan Jesus, Rrahmani, Olivera.: Anguissa, Zielinski, Dendoncker, Traoré, Lobotka, Lindstrom.: Politano, Kvaratskhelia, Simeone, Raspadori, Osimhen.