Sono 23 i convocati di Luciano Spalletti in vista della sfida che vedrà il Napoli affrontare l'Ajax in Champions League. Confermata l'assenza per Osimhen, recuperati invece Gaetano e Raspadori.



L'ELENCO COMPLETO

Portieri: Idasiak, Meret, Sirigu.

Difensori: Di Lorenzo, Jesus, Kim, Mario Rui, Olivera, Ostigard, Rrhamani, Zanoli.

Centrocampisti: Anguissa, Elmas, Gaetano, Lobotka, Ndombele, Zerbin, Zielinski.

Attaccanti: Kvaratskhelia, Lozano, Politano, Raspadori, Simeone.