Dopo la vittoria contro la Roma, domani il Napoli tornerà nuovamente in campo. Lo farà a Marassi, per affrontare il Genoa alle 19:30. Ecco arrivare, dunque, i convocati di Gennaro Gattuso:



Meret, Ospina, Karnezis, Di Lorenzo, Luperto, Mario Rui, Ghoulam, Manolas, Maksimovic, Hysaj, Allan, Zielinski, Elmas, Younes, Fabian Ruiz, Lobotka, Callejon, Lozano, Insigne, Mertens, Milik, Politano.



Non saranno del match i due squalificati Demme e Koulibaly.