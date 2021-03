Ilsi prepara per affrontare la sfida di domani contro la. La squadra è partita nel pomeriggio per raggiungere la capitale., che domani sarà in panchina. Torna anchedopo lo stop di settimana scorsa. Out invece Lobotka, colpito da tonsillite, il cui peggioramento lo ha costretto a un ricovero, oltre ai soliti Rrahmani, Petagna e Ghoulam. Fuori anche Di Lorenzo, squalificato.: Meret, Ospina, Contini, Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Manolas, Mario Rui, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Lozano, Politano, Insigne, Mertens, Osimhen, Cioffi (maglia 58), Zedadka (maglia 3), Costanzo (maglia 38).