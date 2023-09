Il Napoli è pronto per partire per il Portogallo, dove domani scenderà in campo alle ore 21:00 per affrontare il Braga in occasione della prima giornata della fase a gironi di Champions League. Dopo la rifinitura di questa mattina, nessuna novità per Rudi Garcia che non potrà contare sull'infortunato Gollini e Demme (fuori dalla lista europea) e porterà con sé 24 calciatori. Ecco la lista completa dei convocati:



PORTIERI: Contini, Idasiak, Meret.



DIFENSORI: Di Lorenzo, Juan Jesus, Mario Rui, Natan, Olivera, Ostigard, Rrahmani, Zanoli.



CENTROCAMPISTI: Anguissa, Cajuste, Elmas, Gaetano, Lobotka, Zielinski.



ATTACCANTI: Kvaratskhelia, Lindstrøm, Osimhen Politano, Raspadori, Simeone, Zerbin.