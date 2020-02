Sono 22 i convocati di Gennaro Gattuso in vista della sfida che domani vedrà il Napoli affrontare il Brescia. La squadra si è allenata sul campo 2 e 3 iniziando la sessione con attivazione e lavoro sulla velocità. Successivamente seduta tecnico tattica. Chiusura con esercitazioni su calci piazzati. Llorente non si è allenato per sintomi influenzali. Koulibaly ha svolto lavoro personalizzato in palestra. Lavoro in piscina per Malcuit.



ECCO L'ELENCO COMPLETO

Portieri: Meret, Ospina, Karnezis.

Difensori: Mario rui, Maksimovic, Luperto, Hyasj, Ghoulam, Manolas

Centrocampisti: Demme, Allan, Fabian Ruiz, Elmas, Zielinski, Lobotka.

Attaccanti: Callejon, Lozano, Mertens, Politano, Insigne, Milik.