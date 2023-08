Il Napoli domani sarà in campo per l'esordio in campionato, alla squadra di Rudi Garcia aspetta la trasferta di Frosinone. Non ci sarà Kvaratskhelia, fermato a scopo precauzionale dopo un affaticamento, così come l'infortunato Gaetano. Out anche Demme, ormai fuori dai piani tecnici. Ce la fa Anguissa, recuperato ieri dopo l'infortunio di qualche settimana fa. Arriva la prima chiamata per Natan e Cajuste, che scalpitano per l'esordio in maglia azzurra. C'è anche il centrocampista classe 2005, Lorenzo Russo. Ecco la lista completa dei convocati del Napoli:



PORTIERI: Contini, Gollini, Meret.



DIFENSORI: Di Lorenzo, Juan Jesus, Mario Rui, Natan, Olivera, Ostigard, Rrahmani, Zanoli.



CENTROCAMPISTI: Anguissa, Cajuste, Elmas, Lobotka, Russo, Zielinski.



ATTACCANTI: Lozano, Osimhen, Politano, Raspadori, Simeone, Zerbin.