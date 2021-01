Oggi alle ore 18 andrà in scena la sfida tra Napoli e Parma allo Stadio Maradona di Fuorigrotta per la ventesima giornata di Serie A. Tra gli azzurri non ci sarà Dries Mertens, rientrato in Belgio per curare l'infortunio alla caviglia. Ecco i convocati di Rino Gattuso:



Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Manolas, Rrahmani, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Zielinski, Bakayoko, Lozano, Osimhen, Petagna, Politano, Insigne, Cioffi.