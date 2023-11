Il Napoli è pronto per affrontare il prossimo impegno, domani alle 15 ci sarà la sfida contro la Salernitana. Azzurri pronti per andare in ritiro a Cava de' Tirreni, a pochi chilometri dall'Arechi di Salerno. Garcia non potrà contare sull'infortunato Osimhen e lo squalificato Natan. Ritrova, invece, Juan Jesus. Ecco i convocati:



PORTIERI: Contini, Gollini, Meret.



DIFENSORI: D'Avino, Di Lorenzo, Juan Jesus, Mario Rui, Olivera, Ostigard, Rrahmani, Zanoli.



CENTROCAMPISTI: Anguissa, Cajuste, Demme, Elmas, Gaetano, Lobotka, Zielinski.



ATTACCANTI: Kvaratskhelia, Lindstrom, Politano, Raspadori, Simeone, Zerbin.