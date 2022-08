Questa sera il Napoli sarà in campo alle 20:45 per affrontare il Lecce allo Stadio Maradona. Spalletti avrà la rosa praticamente al completo, eccezion fatta per l'infortunato Demme a cui aggiungere Ounas e il giovane Ambrosino, entrambi al centro delle voci di mercato. I convocati:



PORTIERI - Meret, Sirigu, Marfella.



DIFENSORI - Di Lorenzo, Juan Jesus, Mario Rui, Kim, Olivera, Ostigard, Rrahmani, Zanoli.



CENTROCAMPISTI - Anguissa, Elmas, Gaetano, Lobotka, Ndombele, Zerbin, Zielinski



ATTACCANTI - Kvaratskhelia, Lozano, Osimhen, Politano, Raspadori, Simeone.