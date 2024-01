Il Napoli ha diramato la lista dei convocati per la sfida alla Lazio di domani: out Osimhen in Coppa d'Africa, squalificati Simeone e Kvaratskhelia, Mazzarri ha solo Raspadori nel ruolo di punta centrale. C'èa disposizione sulle fasce con Lindstrom e Politano, prima chiamata per l'ultimo arrivatoe torna disponibiledopo la squalifica.Non c'è Hamed Junior: il centrocampista arrivato in prestito dal Bournemouthche lo aveva colpito alla fine del 2023. Regolarmente presente Ostigard, in uscita e conteso da Torino e Udinese.