Quattro assenze per infortunio nel Napoli che questa sera affronta il Frosinone nella gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia (fischio d'inizio ore 21). Mazzarri non può infatti contare su Olivera, Zielinski, Elmas e Anguissa. Ecco la lista ufficiale completa:



Portieri: Contini, Gollini, Meret

Difensori: Di Lorenzo, Zanoli, Juan Jesus, D’Avino, Natan, Ostigard, Rrahmani, Mario Rui

Centrocampisti: Cajuste, Demme, Gaetano, Lindstrom, Lobotka, Russo,

Attaccanti: Politano, Kvaratskhelia, Raspadori, Simeone, Zerbin, Osimhen