Domani alle 18:30 il Napoli scenderà in campo allo Stadio D’Ara per affrontare il Bologna in vista della ventunesima giornata di Serie A. Spalletti dovrà fare a meno degli infortunati Insigne e Ospina, ma anche di Anguissa, Koulibaly e Ounas, impegnati in Coppa d’Africa. Rientra Zielinski, post Covid, che si unirà domani ai compagni, e soprattutto Osimhen (quasi due mesi dopo l’infortunio). Presenti i Primavera Idasiak e Vergara. Ecco i convocati:



Meret, Idasiak, Marfella, Di Lorenzo, Juan Jesus, Ghoulam, Malcuit, Mario Rui, Rrahmani, Tuanzebe, Zanoli, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, Vergara, Lozano, Mertens, Osimhen, Petagna, Politano.