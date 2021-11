Domani il Napoli affronterà il Sassuolo in vista della quindicesima giornata di Serie A. Gli azzurri hanno bisogno di trovare un altro successo per mantenere il distacco in vetta alla classifica. Spalletti dovrà rinunciare a quattro giocatori, ovvero Manolas (gastroenterite), gli infortunati Anguissa e Osimhen e l'ancora positivo al Covid Zanoli. Rientrano tra i convocati Politano e Ounas. Ecco la lista:



Meret, Ospina, Marfella, Di Lorenzo, Juan Jesus, Ghoulam, Koulibaly, Malcuit, Mario Rui, Rrahmani, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski, Insigne, Lozano, Mertens, Ounas, Petagna, Politano.