Questa sera il Napoli scenderà in campo per affrontare il Verona e centrare la qualificazione in Champions con una vittoria. Assenti Koulibaly, Maksimovic e Ghoulam, infortunati, questi i convocati di Gattuso:



Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Hysaj, Manolas, Rrahmani, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Lozano, Mertens, Osimhen, Petagna, Politano, Insigne, Costanzo (maglia 38), Zedadka (3), D'Agostino (56).