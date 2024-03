Convocati Napoli: Rrahmani ce la fa, ok Osimhen. La scelta su Ngonge e Cajuste

Questa sera il Napoli sarà impegnato per l'anticipo della 28ª giornata di Serie A contro il Torino. Fischio d'inizio alle ore 20:45 allo Stadio Diego Armando Maradona. Qualche pensiero c'è in vista del match di Champions League di martedì 12 marzo contro il Barcellona (dunque, tra quattro giorni), però la testa deve essere al campionato. Francesco Calzona non ritrova i due infortunati, ovvero Cajuste e Ngonge. Ce la fa, invece, Rrahmani che è tra i convocati ma con ogni probabilità dovrebbe partire dalla panchina. Ok anche Osimhen che aveva lavorato a parte nell'allenamento di martedì, salvo poi unirsi regolarmente al gruppo nei giorni successivi. Ecco la lista completa dei convocati per la partita di questa sera:



PORTIERI: Meret, Gollini, Contini.



DIFENSORI: Di Lorenzo, Mazzocchi, Mario Rui, natan, Ostigard, Juan Jesus, Rrahmani, Olivera.



CENTROCAMPISTI: Anguissa, Zielinski, Dendoncker, Traorè, Lobotka, Lindstrom.



ATTACCANTI: Politano, Kvaratskhelia, Osimhen, Raspadori, Simeone.



COSÌ IN CAMPO - Calzona ha ancora qualche dubbio da dover sciogliere. Ci sono alcuni ballottaggi ma tutto sommato l'undici titolare dovrebbe essere abbastanza completo. Meret tra i pali, Di Lorenzo sull'out di destra nella difesa a 4 e Mario Rui in vantaggio su Olivera. I due centrali con ogni probabilità saranno Ostigard e Juan Jesus. Centrocampo con Anguissa, Lobotka e Zielinski, mentre Traorè partirà dalla panchina verosimilmente per essere più pronto in vista del Barcellona. Tridente con un dubbio, Politano oppure Raspadori dal 1' sulla fascia destra. Il primo è favorito. Osimhen e Kvaratskhelia a completare il reparto.