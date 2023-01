Questa sera il Napoli sarà impegnato al Maradona per sfidare la Cremonese in vista degli ottavi di finale di Coppa Italia. In mattinata la squadra ha svolto attivazione e risveglio muscolare in palestra. Kvaratskhelia non si è allenato per sindrome influenzale e non prenderà parte alla gara di questa sera. Demme non ha svolto l’allenamento e non sarà tra i convocati per la nascita della figlia. Non ci sarà neanche Lozano, out per squalifica. Ecco i convocati di Spalletti:



PORTIERI: Marfella, Meret, Sirigu.



DIFENSORI: Di Lorenzo, Juan Jesus, Kim, Mario Rui, Olivera, Ostigard, Rrahmani, Zedadka.



CENTROCAMPISTI: Anguissa, Elmas, Gaetano, Lobotka, Ndombele, Zerbin, Zielinski.



ATTACCANTI: Osimhen, Politano, Raspadori, Simeone.