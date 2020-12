Dopo il pareggio in Europa League contro l'AZ Alkmaar, il Napoli domani affronterà il Crotone in trasferta. Gattuso dovrà rinunciare ancora a Hysaj e Rrahmani, rientrati giovedì dopo settimane di positività al Covid e finalmente negativizzati. Assente anche Osimhen, che continua le terapie e il lavoro personalizzato tra campo e palestra in seguito all'infortunio alla spalla. La novità riguarda Malcuit, che ha accusato un fastidio al ginocchio destro ed è stato costretto a fermarsi. Questa la lista dei convocati:



Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Koulibaly, Maksimovic, Manolas, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Lozano, Mertens, Petagna, Politano, Llorente, Insigne.