Per il primo anticipo della quarta giornata di Serie A scenderanno in campo Napoli e Atalanta allo Stadio San Paolo di Fuorigrotta. Fischio d'inizio alle ore 15:00 con Gattuso che ha diramato la lista dei convocati:



Ospina, Meret, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Malcuit, Maksimovic, Manolas, Rrahmani, Mario Rui, Demme, Lobotka, Fabian Ruiz, Bakayoko, Lozano, Mertens, Osimhen, Petagna, Politano, Llorente.



Assenti, come previsto, Zielinski ed Elmas causa Covid-19 e Lorenzo Insigne, ancora alle prese con l'infortunio accusato contro il Genoa lo scorso 27 settembre. In attacco si rivede Fernando Llorente, che è rimasto in azzurro.