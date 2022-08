Oggi alle 18:30 gli azzurri scenderanno in campo per affrontare il Monza. Il tecnico toscano dovrà rinunciare allo squalificato Gaetano, gli infortunati Demme, Ambrosino e Zedadka, a cui va aggiunto(direzione PSG). Prima chiamata per i neoacquisti della settimana,. La grande sorpresa è la presenza di Giacomo, ufficializzato nella serata di ieri. Ecco i- Marfella, Meret, Sirigu.- Di Lorenzo, Juan Jesus, Kim, Mario Rui, Olivera, Ostigard, Rrahmani, Zanoli.- Anguissa, Elmas, Lobotka, Ndombele, Zerbin, Zielinski.- Kvaratskhelia, Lozano, Osimhen, Ounas, Politano, Raspadori, Simeone.