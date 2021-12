Oggi alle 18 il Napoli affronterà l’Empoli in vista della 17ª giornata di Serie A. Tra i padroni di casa mancheranno ancora diversi infortunati di spessore, ovvero Koulibaly, Fabián Ruiz, Lobotka e Osimhen. Luciano Spalletti invece recupera, almeno per la panchina, Anguissa, Insigne e Lozano.



I CONVOCATI - Meret, Ospina, Marfella, Di Lorenzo, Juan Jesus, Malcuit, Manolas, Mario Rui, Ghoulam, Rrahmani, Anguissa, Demme, Elmas, Zielinski, Insigne, Lozano, Mertens, Ounas, Petagna, Politano.



OBIETTIVO MILAN - Testa sicuramente alla sfida di oggi contro l’Empoli, ma inevitabilmente si penserà anche al big match che andrà in scena tra 7 giorni a San Siro contro il Milan. I recuperi di Insigne e Anguissa sono propedeutici anche a quella partita, con l’obiettivo di far mettere minuti nelle gambe ai due calciatori per averli poi al meglio. Il Napoli avrà poi finalmente la settimana tipo per lavorare e cercare di recuperare altre pedine fondamentali. In primis Fabián Ruiz e Lobotka, che verranno valutati giorno dopo giorno. E poi c’è quel sogno lì, che porta il nome di Victor Osimhen, che continua a lavorare sulla propria condizione atletica a parte a Castel Volturno, e spera di poter strappare una convocazione già tra Milan e Spezia.