Nessuna sorpresa nella lista dei convocati del Napoli per il big match di San Siro contro il Milan: Luciano Spalletti ritrova Hirving Lozano, che ha definitivamente smaltito i postumi dell'influenza che gli aveva fatto saltare le ultime due partite, mentre dovrà fare a meno di Victor Osimhen, fuori ancora per qualche settimana per il problema muscolare accusato contro il Liverpool.



Questa la lista completa:



Portieri: Marfella, Meret, Sirigu.

Difensori: Di Lorenzo, Jesus, Minjae Kim, Mario Rui, Olivera, Ostigaard, Rrahmani, Zanoli.

Centrocampisti: Anguissa, Elmas, Gaetano, Lobotka, Ndombélé, Zerbin, Zielinski.

Attaccanti: Kvaratskhelia, Lozano, Politano, Raspadori, Simeone.