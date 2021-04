Domani all'Allianz Stadium di Torino andrà in scena Juventus-Napoli, gara valida per il recupero della terza giornata di Serie A. Dopo l'allenamento mattutino il Napoli si è ritrovato nel primo pomeriggio presso lo Stadio Maradona di Fuorigrotta.



Tutti presenti all'appello, l'unico out è Faouzi Ghoulam, alle prese con la riabilitazione post rottura del legamento crociato anteriore. I tamponi effettuati questa mattina a calciatori e staff sono risultati tutti negativi. Si rivedono Demme, fermo contro il Crotone causa infortunio, e Koulibaly, al rientro dopo la squalifica. C'è anche il giovane Antonio Cioffi, esterno offensivo classe 2002. Questi i convocati: Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Manolas, Mario Rui, Rrahmani, Demme, Lobotka, Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Lozano, Politano, Insigne, Mertens, Osimhen, Petagna, Cioffi (maglia 58).