Settimana di sosta per la Serie A visti gli impegni delle Nazionali. Il Napoli però questa sera scenderà ugualmente in campo per affrontare in amichevole il Benevento in un derby tutto campano. Spalletti dovrà rinunciare agli infortunati (Ghoulam, Demme, Mertens e Meret) e ben dieci calciatori che sono con le rispettive Nazionali. Convocati nove giovani provenienti dalla Primavera, ecco la lista:



PORTIERI: Marfella, Boffelli (2004), Idasiak (2002);



DIFENSORI: Costa, Malcuit, Manolas, Mario Rui, Juan Jesus, Zanoli, Costanzo (2002), Barba (2003);



CENTROCAMPISTI: Fabián Ruiz, Marrazino (2004), Vergara (2003);



ATTACCANTI: Politano, Ounas, Petagna, Lozano, Ambrosino (2003), ​D'Agostino (2003), ​Mercurio (2003).