“Leggero affaticamento per Albiol e Hysaj che a scopo precauzionale non saranno del match”, si legge sul sito ufficiale del Napoli. I due salteranno la gara col Milan di Coppa Italia in programma domani. Questo l’elenco dei convocati: Meret, Ospina, Karnezis, Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Luperto, Ghoulam, Mario Rui, Diawara, Hamsik, Fabian Ruiz, Allan, Zielinski, Ounas, Mertens, Insigne, Milik, Callejon, Gaetano.