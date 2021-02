Oggi alle 18:55 è in programma allo Stadio Maradona Napoli-Granada, sfida valida per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. Ecco i 22 convocati da Gennaro Gattuso per il match:



CONVOCATI - Meret, Contini, Idasiak (maglia 46), Di Lorenzo, Ghoulam, Koulibaly, Maksimovic, Rrahmani, Mario Rui, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Politano, Insigne, Mertens, Cioffi (maglia 58), Costanzo (maglia 38), Zedadka (maglia 3), D'Agostino (maglia 56), Labriola (maglia 61).



GLI INDISPONIBILI - Gattuso dovrà rinunciare ancora a sette giocatori, più Mertens che è di rientro e nelle gambe ha solo 15-20 minuti di autonomia. I due calciatori più vicini al ritorno in campo sono Demme e Hysaj, con il primo che ieri ha svolto parte dell'allenamento in gruppo e potrebbero esserci per il derby di domenica contro il Benevento. Anche Ospina e Petagna procedono sulla via del recupero, ieri hanno svolto lavoro personalizzato in campo. Lozano e Manolas continuano le terapie e i tempi di rientro per loro sono più lunghi. Discorso differente per Osimhen che potrebbe tornare in gruppo dalla settimana prossima, ma in seguito al trauma cranico bisognerà andarci cauti.