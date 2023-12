Non arrivano grandi notizie per Waler Mazzarri a poche ore da Napoli-Cagliari, gara in programma oggi alle ore 18:00 allo Stadio Diego Armando Maradona. Il tecnico degli azzurri dovrà rinunciare non solo ad Elmas, fermatosi per un problema muscolare, ma anche a Piotr Zielinski, che ha dato forfait per il match contro i sardi. Arriva una buona notizia, quella del rientro di Mario Rui un mese dopo l'infortunio.



OUT ZIELINSKI - Mazzarri, dunque, farà a meno di Zielinski. Il centrocampista polacco ha accusato un'infiammazione al ginocchio e per evitare conseguenze importanti ha deciso di non forzare, anche per essere al massimo della forma in vista di Roma-Napoli di sabato 23 dicembre. Al suo posto Mazzarri studia due soluzioni, ovvero uno tra Gaetano e Cajuste per completare il reparto.



I CONVOCATI - Ecco l'elenco completo dei convocati azzurri in vista di Napoli-Cagliari: Meret, Gollini, Contini; Di Lorenzo, Juan Jesus, Mario Rui, Natan, Ostigard, Rrahmani, Zanoli; Anguissa, Cajuste, Demme, Gaetano, Lindstrom, Lobotka; Osimhen, Politano, Kvaratskhelia, Raspadori, Simeone, Zerbin.