Sono da poco stati resi noti i convocati dell'Olanda per i prossimi impegni internazionali, nella settimana che porterà alle ultime amichevoli prima del Mondiale di Qatar. Nella lista scelta da Louis Van Gaal spiccano quattro "italiani", due interisti e due atalantini: Denzel Dumfries e Stefan De Vrij per i nerazzurri, Teun Koopmeiners e Marten De Roon per i bergamaschi.



Portieri: Cillessen, Flekken, Noppert, Pasveer.

Difensori: Aké, Blind, Dumfries, Malacia, De Ligt, Martins Indi, Rensch, Timber, De Vrij.

Centrocampisti: De Jong, Klaasen, Koopmeiners, De Roon, Taylor.

Attaccanti: Berghuis, Bergwijn, Gakpo, Janssen, Depay, Weghorst.