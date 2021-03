ll commissario tecnico della nazionale olandese Frank De Boer ha diramato la lista dei calciatori convocati per i prossimi tre impegni della nazionale oranje contro Turchia (24 marzo), Lettonia (27 marzo) e Gibilterra (30 marzo). Per le tre partite valide per la qualificazione a Qatar 2022 sono stati convocati quattro giocatori che militano in Serie A, ovvero De Ligt (Juventus), De Roon (Atalanta) e Strootman (Genoa).