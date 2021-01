Al termine della seduta di allenamento a porte chiuse sostenuta oggi al Centro Sportivo di Collecchio, Mister Roberto D’Aversa ha convocato per la gara contro il Napoli, in programma domani alle 18.00 allo Stadio ”Diego Armando Maradona” e valida per la ventesima giornata del campionato di Serie A 2020-2021, i seguenti 24 calciatori:



Portieri: Colombi, Sepe, Turk;

Difensori: Busi, Conti, Dierckx, Gagliolo, Iacoponi, Osorio, Pezzella, Zagaritis;

Centrocampisti: Brugman, Cyprien, Grassi, Hernani Jr, Kucka, Kurtic, Sohm;

Attaccanti: Brunetta, Cornelius, Gervinho, Man, Mihaila, Sprocati.



Dennis Man indosserà la maglia numero 98. Vasileios Zagaritis indosserà la maglia numero 20.