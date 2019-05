Ecco i convocati di Roberto D'Aversa, allenatore del Parma, per la sfida di domani sera sul campo della Roma (ultima giornata di Serie A). Oltre a Schiappacasse, impegnato nel Mondiale Under 20 con l'Uruguay, sono indisponibili Inglese, Bastoni, Rigoni, Siligardi e Sierralta. Rientra dalla squalifica Bruno Alves. Spazio per un Primavera, l'albanese Kasa.



PORTIERI

Brazao

Frattali

Sepe



DIFENSORI

Alves

Dimarco

Gagliolo

Gazzola

Gobbi

Iacoponi



CENTROCAMPISTI

Barillà

Dezi

Diakhaté

Grassi

Kasa

Kucka

Machin

Scozzarella

Stulac



ATTACCANTI

Biabiany

Ceravolo

Gervinho

Sprocati