Il Portogallo ha comunicato la lista dei convocati del ct Fernando Santos per la Nations League. Come annunciato, c'è Cristiano Ronaldo. Oltre a lui, ci sono Cancelo e Mario Rui, assenti invece André Silva e Joao Mario. Ecco l'elenco completo: ​Beto, R. Patricio, J. Sà; Guerreiro, M. Rui, Semedo, Cancelo, R. Dias, Pepe, J. Fonte; B. Fernandes, D. Pereira, W. Carvalho, Pizzi, R. Neves, J. Moutinho; B. Silva, C. Ronaldo, D. Jota, D. Sousa, J. Felix, G. Guedes, R. Silva.