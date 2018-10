Il Portogallo ha comunicato la lista dei convocati del ct Fernando Santos per la sfida contro la Polonia in Nations League e quella contro la Scozia, in amichevole. Un elenco di cui, per la seconda volta consecutiva, non fa parte Cristiano Ronaldo: l'attaccante della Juventus resterà così a Torino, dove continuerà gli allenamenti alla corte di Massimiliano Allegri. "Si tratta di una scelta per questo momento - ha spiegato Santos - , nulla vieta che in futuro Cristiano possa tornare a dare il suo contributo alla nazionale".



L'ELENCO - Ecco l'elenco completo dei convocati: Beto, Ramos, R. Patricio; Cedric, Cancelo, Rodrigues, Neto, M. Rui, Mendes, Pepe, R. Dias; B. Fernandes, F. Pereira, G. Fernandes, Pizzi, R. Sanches, R. Neves, S. Oliveira, W. Carvalho; A. Silva, B. Silva, Guedes, Eder, Bruma, H. Costa.