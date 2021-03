Il Portogallo ha diramato la lista dei convocati per la prima fase dell'Europeo Under 21. Ci sono ben quattro giocatori che arrivano dall'Italia.



Portieri: Diogo Costa (FC Porto), João Virgínia (Everton FC) e Luís Maximiano (Sporting CP)

Difensori: Diogo Leite (FC Porto), Diogo Queirós (FC Famalicão), Diogo Dalot (AC Milan), Pedro Pereira (FC Crotone), Thierry Correia (Valencia CF), Tiago Djaló (Lille) e Tomás Tavares (SC Farense)

Centrocampisti: Daniel Bragança (Sporting CP), Fábio Vieira (FC Porto), Filipe Soares (Moreirense FC), Florentino Luís (AS Monaco), Gedson Fernandes (Galatasaray), Pedro Gonçalves (Sporting CP) e Vítor Ferreira (Wolverhampton Wanderers FC)

Attaccanti: Dany Mota (AC Monza), Trincão (FC Barcelona), Francisco Conceição (FC Porto), Jota (Real Valladolid CF), Rafael Leão (AC Milan) e Tiago Tomás (Sporting CP).