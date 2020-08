Ecco la lista dei convocati pubblicata dal Real Madrid in vista della sfida valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Manchester City (in Inghilterra si ripartirà dal 2-1 in favore della squadra di Guardiola). Zinedine Zidane lascia a casa Gareth Bale, James Rodriguez e Mariano, quest'ultimo positivo al coronavirus. L'allenatore francese ha convocato i portieri Courtois, Areola e Altube; i difensori Carvajal, Militao, Varane, Nacho, Marcelo, Mendy e Javi Hernandez; i centrocampisti Kroos, Modric, Casemiro, Valverde e Isco; gli attaccanti Hazard, Benzema, Lucas Vázquez, Jovic, Asensio, Brahim, Vinicius e Rodrygo.