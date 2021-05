Zinedine Zidane recupera pedine preziose per la semifinale di ritorno di Champions League contro il Chelsea. Marcelo, che avrebbe dovuto svolgere l'incarico di scrutatore presso un collegio elettorale di Madrid, figura regolarmente nell'elenco dei convocati per la trasferta di Londra. Come lui, anche i recuperati Sergio Ramos e Ferland Mendy e Federico Valverde, che si è negativizzato completamente dal Covid ed è a disposizione. Restano a casa invece gli infortunati Varane, Lucas Vazquez e Carvajal.



Ecco la lista al completo: Courtois, Lunin, Altube; Militao, Sergio Ramos, Nacho, Marcelo, Odriozola, Mendy, Miguel; Kroos, Modric, Casemiro, Isco, Valverde, Arribas, Blanco; Benzema, Hazard, Asensio, Vinicius jr, Mariano, Rodrigo