Sono 24 i convocati del tecnico Fonseca per la gara tra Milan e Roma. Per i giallorossi, stessa lista della gara di mercoledì scorso contro la Sampdoria: ancora out Jesus, Çetin e Santon per scelta tecnica.



Portieri: Cardinali, Fuzato, Mirante

Difensori: Zappacosta, Smalling, Kolarov, Fazio, Mancini, Bruno Peres, Spinazzola, Ibanez

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Perotti, Villar, Veretout, Pastore, Diawara, Mkhitaryan

Attaccanti: Dzeko, Ünder, Kalinic, Perez, Kluivert