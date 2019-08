Sono 20 i convocati di Paulo Fonseca per l'amichevole che questa sera vedrà la Roma affrontare l'Athletic Bilbao a Perugia. Nonostante i rumors della giornata di ieri, che volevano un Edin Dzeko fuori dai convocati, il bosniaco, così come Gregoire Defrel è inserito in lista. Il giallo coinvolge invece Patrick Schick, dato fra i possibili titolari e invece escluso a sorpresa dai convocati insieme a Javier Pastore, Robin Olsen e Steven Nzonzi, tutti sul mercato.



Ecco l'elenco completo:

Portieri: Pau Lopez, Fuzato, Mirante

Difensori: Juan Jesus, Kolarov, Santon, Fazio, Mancini, Florenzi, Spinazzola

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Perotti, Zaniolo, Diawara

Attaccanti: Dzeko, Under, Kluivert, Antonucci, Defrel