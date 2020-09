Sono 21 i convocati di Paulo Fonseca in vista della sfida che vedrà la roma affronatere domani in trasferta il Verona. Subito Kumbulla e Pedro in lista mentre è confermata anche la presenza di Edin Dzeko, nonostante i rumors di mercato attorno a lui.: Pau Lopez, Boer, Mirante;: Karsdorp, Santon, Mancini, Kumbulla, Spinazzola, Ibanez, Calafiori;: Cristante, Pellegrini, Villar, Veretout, Diawara, Mkhitaryan;: Dzeko, Pedro, Perez, Antonucci, Kluivert.