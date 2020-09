Non recupera Karsdorp per la Juventus. Questo l'elenco dei convocati della Roma per la sfida di questa sera: Pau Lopez, Boer, Mirante, Ibanez, Santon, Mancini, Kumbulla, Bruno Peres, Spinazzola, Calafiori, Cristante, Pellegrini, Villar, Veretout, Diawara, Mkhitaryan, Dzeko, Pedro, Perez, Antonucci, Kluivert.